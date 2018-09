Nach dem höchsten Sieg seiner Zweitliga-Historie (6:0 gegen Ingolstadt) will der VfL Bochum am Samstag (22.09.2018) in Kiel nachlegen. Motivationsprobleme sieht VfL-Coach Dutt nicht: " Ich musste niemanden von Wolke sieben herunterholen. Im Training sind alle hochkonzentriert. "