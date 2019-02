Schmeichelhafte Führung für Hoffenheim

Rouwen Hennings (4.) hatte die frühe Düsseldorfer Führung auf dem Fuß, scheiterte aber Hoffenheims Keeper Oliver Baumann. Nach einem Foul von Fortunas Adam Bodzek an Dennis Geiger verwandelte Andrej Kramaric (16.) den folgenden Elfmeter zum 1:0 für die Gastgeber.

Die Düsseldorfer, bei denen Jean Zimmer und Marcel Sobottka fehlten, bereiteten den Hoffenheimern große Probleme. Der Zwischenstand nach einer halben Stunde (1:0) war schmeichelhaft für die TSG. Erst in der 38. Minute verzeichneten die Gastgeber ihre erste gute Gelegenheit. Joshua Brenet scheiterte per Kopf an Fortuna-Torwart Michael Rensing. Insgesamt hatte die erste Hälfte nur wenige Höhepunkte zu bieten.

Fortuna mit deutlichem Chancenplus

In der zweiten Hälfte war Fortuna über weite Strecken das aktivere Team und hatte mehrere Chancen zur Führung. Hennings (46.) glich zunächst nach einer Halbfeld-Flanke von Kevin Stöger per Kopf aus. Düsseldorfs Abwehrchef Kaan Ayhan (58.) scheiterte mit einem Kopfball an der Latte, Baumann (73.) parierte glänzend gegen Fortunas Linksverteidiger Niko Gießelmann. In der 80. Minute ließ Hennings nach einem Missverständnis in der Hoffenheimer Abwehr eine Riesenchance liegen, als er aus kurzer Distanz über das Tor köpfte.