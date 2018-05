BVB vor Champions-League-Showdown in Sinsheim

Doch das schmälert den Optimismus von Peter Stöger, der in Sinsheim wohl sein letztes Spiel als BVB-Trainer bestreiten wird, in keinster Weise. " Wir haben eine richtig gute Ausgangssituation und es selbst in den Beinen ", sagte der Österreicher, der sich beim Erreichen eines Champions-League-Platzes über eine zusätzliche Prämie von 500.000 Euro freuen könnte.

Dortmund muss beim direkten Konkurrenten drei Punkte und sechs Tore Vorsprung verteidigen, um auch in der neuen Spielzeit im Konzert der Großen mitzuspielen.