Höwedes geht "erstmal zu Schalke zurück"

Benedikt Höwedes kehrt nach einjähriger Abstinenz zumindest vorerst zu seinem langjährigen Verein Schalke 04 zurück. " Stand jetzt gehe ich erstmal zurück. Darüber hinaus werden die kommenden Wochen entscheiden, wo es hingeht ", sagte der 30 Jahre alte Innenverteidiger am Donnerstag (14.06.2018).

Nur drei Einsätze in der Serie A

Nach 16 Jahren in Gelsenkirchen war Höwedes im vergangenen Sommer an den italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausgeliehen worden. Dort kam er aufgrund von zahlreichen Verletzungen aber nur auf drei Einsätze in der Serie A.