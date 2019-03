Dass sein Team seit dem vergangenen Spieltag erstmals seit Monaten nicht als Tabellenführer, sondern als Verfolger in den Spieltag geht, hat für Favre keine Bedeutung: "Es verändert sich nichts für uns. Wir wollen das nächste Spiel gewinnen - fertig." An seine Zeit als Trainer bei Hertha BSC zwischen 2007 und 2009 denkt er gern zurück: "Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen. Es war meine erste Station in Deutschland und ich habe noch viel Kontakt mit einigen Spielern."

Fakten zum Spiel: Der BVB hat aktuell 57 Punkte und damit schon zwei mehr als in der kompletten vergangene Spielzeit. Vier der vergangenen sechs Duelle mit der Hertha endeten mit einem Remis. Mit einem Punkt wäre Dortmund zumindest bis Sonntag wieder Tabellenführer.

Letztes Spiel: Beim 2:2 im Hinspiel trafen Kalou und Sancho jeweils doppelt.

Personal: Neben Witsel fallen bei der Borussia auch Lukasz Piszczek und Maximilian Philipp aus.

dpa | Stand: 14.03.2019, 14:19