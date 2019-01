Weiter Diskussionen um Neuzugänge

Aber noch ist kein Neuzugang vermeldet worden. Schon in den vergangenen Wochen hatte Heidel immer wieder beschrieben, dass der Transfermarkt im Winter weit schwieriger sei als im Sommer. Und schon da konnte er im Rückblick nicht mit seinen Deals beeindrucken. Sieben Tage bleiben dem in die Kritik geratenen Heidel, Trainer Domenico Tedesco die ersehnten Neuzugänge zur Verfügung zu stellen. Angesichts des in den meisten europäischen Fußball-Ligen am 31. Januar schließenden Wintertransferfensters wächst im Umfeld des FC Schalke die Ungeduld.

Kein Geheimnis ist, dass die Königsblauen nach dem von Tedesco nicht befürworteten Wechsel von Naldo nach Monaco dringend noch einen Innenverteidiger benötigen. In Salif Sané, der bei der nächsten Verwarnung eine Gelbsperre abbrummen muss, und Matija Nastasic stehen nur noch zwei Kräfte für diese Abwehrposition zur Auswahl. Zudem sucht Heidel noch einen möglichst treffsicheren Angreifer.

Tönnies über Heidel: "Freundschaftliches Verhältnis"

Schalkes mächtiger Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies stärkte dem viel kritisierten sportlichen Führungsduo am Donnerstag den Rücken: "Beide haben unser uneingeschränktes Vertrauen", sagte Tönnies den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Zudem bekräftigte der 62-Jährige: "Mein persönliches freundschaftliches Verhältnis zu Christian Heidel ist völlig intakt. Anderslautende Spekulationen gehen vollkommen an der Realität vorbei." Damit bremste der Clubchef die Kritiker aus, die sein Verhältnis zu Heidel zuletzt als belastet bezeichnet hatten, nachdem Tönnies dem glücklosen Manager einen Kaderplaner zu Seite stellen wollte. Was dieser dann - öffentlich brüskiert - dankend ablehnte.

Der Coach war bemüht, den Fokus vor dem Spiel bei Hertha BSC aufs Sportliche zu lenken. Den geglückten Rückrundenauftakt wertete Tedesco als Start für eine mögliche Aufholjagd: "Mit dem 2:1 gegen Wolfsburg habe man damit schon begonnen, so Tedesco, "das wollen wir in Berlin fortsetzen."

Stand: 24.01.2019, 14:00