Beim 1. FC Köln glaubt kaum noch einer an das "Wunder" Klassenerhalt, aber kampflos aufgeben will man auch nicht. Ein Sieg im Auswärtspiel bei Hertha BSC soll neue Hoffnungen schüren für den Fall, dass die Konkurrenz patzt.

Der verpasste Sieg im "Endspiel" gegen Mainz sei aus den Köpfen, sagte Coach Stefan Ruthenbeck. "Die Mannschaft hat sich im Training zurückgemeldet, sie glaubt noch dran" , sagte Noch-Cheftrainer Stefan Ruthenbeck, der nach der Saison seinen Posten abgibt. Bis dahin denkt er positiv: "Wir wissen, dass wir die Chance haben, in Berlin drei Punkte zu holen. Wir haben den Gegner analysiert und festgestellt, dass man ihn schlagen kann."

Einen Sechs-Punkte-Rückstand an den letzten fünf Spieltagen aufzuholen, käme einem Bundesliga-Wunder gleich. Tatsächlich gab es in der Historie bisher zwei Mannschaften, die das geschafft haben: Der SC Freiburg machte 1993/94, noch zu Zeiten des alten Zwei-Punkte-Systems, umgerechnet sogar sechs Punkte in den letzten drei Spielen gut. Eintracht Frankfurt gelang das 1998/99 in den letzten vier Spielen - Leidtragender war jeweils der 1. FC Nürnberg.

Fakten zum Spiel:

Der 1. FC Köln gewann nur eins der letzten fünf Bundesliga-Spiele und holte in dieser Zeit nur vier Punkte. Hertha BSC gewann nur eines der letzten sieben Liga-Spiele. Die Berliner haben zwar vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele gegen Köln gewonnen, in dieser Saison gab es aber schon eine bittere Heimpleite gegen die Domstädter, in der 2. Runde des DFB-Pokals Ende Oktober gewann der FC mit 3:1 im Olympiastadion und zerstörte früh die alljährliche Hertha-Hoffnung auf ein Finale im eigenen Stadion.

Letztes Spiel:

Das Hinspiel in Köln gewann die Hertha durch zwei Treffer von Ibisevic mit 2:0.

Personal:

Dem FC fehlen Maroh wegen eines Magen-Darm-Infekts sowie der gelb-gesperrte Öczan. Dafür hoffen die Kölner auf ein Comeback des zuletzt angeschlagenen Risse, der vor der Abreise wieder trainieren konnte.

Stand: 12.04.2018, 22:17