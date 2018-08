Wechsel nach 15 Jahren Vereinszugehörigkeit

Am Montag (27.08.2018) machte sich Benjamin Henrichs auf den Weg. Die Tränen in seinen Augen sagten viel aus, wie bedeutsam dieser Abschied sein würde für den jungen Mann. 15 Jahre hatte der 21-Jährige unter dem Bayerkreuz gekickt, alle Jugendabteilungen durchlaufen. Ab diesem Moment war diese lange Episode im Rheinland beendet. Künftig läuft Henrichs für die AS Monaco auf, hat im Fürstentum für die nächsten fünf Jahre unterschrieben.

Im Alter von sieben Jahren war Henrichs gemeinsam mit seinen Eltern extra nach Leverkusen gezogen, um sich das Rüstzeug für eine Profikarriere zu holen. Denn für ihn stand schon sehr früh fest, wohin die Reise gehen sollte. " Ich habe davon geträumt, Fußball-Profi zu werden, seit ich vier Jahre alt war" , sagte Henrichs jüngst.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Henrichs der Überflieger

Seine Karriere war steil in Leverkusen. Bei Bayer 04 galt er in allen Jugendteams stets als derjenige, der den Sprung in den Profikader schaffen dürfte. Spätestens in der U17, als er sofort im älteren Jahrgang mitspielen durfte und im Folgejahr frühzeitig in die U19 versetzt wurde, gab es kaum noch Zweifel an seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten. In den Jugend-Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball Bundes (DFB) war er ebenfalls stets fester Bestandteil.

Der ehemalige Bayer-Trainer Roger Schmidt hollte ihn 2015 zu den Profis, funktionierte den gelernten Mittelfeldspieler zum Rechtsverteidiger um und setzte auf das junge Talent. Nach nur einer Saison war er Nationalspieler, gewann im Jahr 2016 die Fritz-Walter-Medaille - eine Auszeichnung für die Nachwuchsspieler des Jahres. "Gerade weil du ja fast alle Jugendmannschaften hier durchgemacht hast, bist du ja ein Paradebeispiel dafür, was man für eine tolle Karriere bei Bayer Leverkusen machen kann" , sagte Sportdierektor Völler damals zu Ehren des Gewinners. Henrichs war stets ein Überflieger.

Nervenflattern und fehlerhaftes Stellungsspiel

Dann kam plötzlich der Bruch. Henrichs spielte unter den Fußballlehrern Tayfun Korkut und später unter Heiko Herrlich nicht mehr die entscheidende Rolle, wurde immer mehr zum Bankdrücker. Sein gelegentliches Nervenflattern, seine manchmal markanten Stellungsfehler kosteten ihn dauerhaft seine Startelf-Position. Die erste Krise in der bislang makellosen Karriere.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nun der Schritt heraus aus dem Bayer-04-Kosmos. Die Leverkusener bekommen 20 Millionen Euro Ablöse, Henrichs eine neue Zukunft. Beide Seiten werden sich gerne aneinander erinnern.

Stand: 29.08.2018, 10:33