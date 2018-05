Abwehrspieler Dominique Heintz wechselt von Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln zum Fußball-Erstligisten SC Freiburg. Dies teilten die Klubs am Mittwoch (23.05.2018) mit. Der 24-Jährige nutzte eine Ausstiegsklausel in seinem eigentlich bis 2021 laufenden Vertrag mit den Geißböcken. Heintz durchlief ab der U18 sämtliche Junioren-Nationalmannschaften und bestritt acht Spiele für die U21 -Auswahl des DFB .

Heintz: "Will mich weiterentwickeln"

"Ich habe gegen Freiburg zuletzt sehr emotionale Vergleiche erlebt und war beeindruckt von der Art und Weise, wie hier gespielt und gearbeitet wird. Ich möchte mich in diesem Umfeld noch einmal weiterentwickeln und freue mich auf die Arbeit mit den neuen Kollegen und die enge Atmosphäre in diesem Stadion" , sagte Heintz.

Defensivspezialist Heintz war 2015 aus Kaiserslautern nach Köln gewechselt. In drei Saisons absolvierte er 108 Pflichtspiele für die Rheinländer in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und in der Europa League.

Hauptmann kommt aus Dresden

Niklas Hauptmann, hier im Trikot von Dynamo Dresden, wechselt zum 1. FC Köln.

Mit Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann präsentierte der FC am Mittwoch auch einen Neuzugang. Der 21-Jährige wechselt von Zweitligist Dynamo Dresden in seine Geburtsstadt und erhält einen Vertrag bis 2023.



Zur Ablöse für Hauptmann, der in Dresden noch für zwei Jahre gebunden war, machten die Kölner keine Angaben.

Stand: 23.05.2018, 16:52