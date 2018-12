Die Mannschaft von Trainer Lieberknecht war am Samstag (08.12.2018) in der ersten Hälfte das überlegene Team mit den besseren Gelegenheiten. Stanislav Iljutcenko und John Verhoek vergaben zwei gute Chancen. Die Gastgeber gingen wie aus dem Nichts mit der ersten Möglichkeit durch Denis Thomalla in Führung (35.) und legten direkt nach dem Wechsel durch Nikola Dovedan nach.