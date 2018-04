Düsseldorfs Vorsprung als Tabellenführer schmilzt

Das schnelle 1:1 nach der Pause durch Takashi Usami (52.) konterte erneut Dovedan schnell mit der erneuten Führung (57.). Die wenigen Chancen konnte Fortuna in der Folge nicht nutzen. Zwölf Minuten vor dem Ende gelang den Hausherren nach einem Konter das 3:1 durch Kevin Kraus - die Entscheidung.

Letzte beiden Heimspiele gegen die Verfolger

Die Fortuna muss nun in den nächsten beiden Heimpartien gegen die Verfolger aus Kiel und Ingolstadt zwingend punkten, will sie nicht noch den Aufstieg in die Bundesliga verspielen.