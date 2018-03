Anders als in Köln müsste sich Jonas Hector allerdings in München mit harter Konkurrenz auseinandersetzen, ist doch der Österreicher David Alaba auf dieser Position eine feste Größe. Allerdings wird eine Platz im Kader frei, weil der Spanier Juan Bernat wohl nach Ende der Saison den Verein verlassen soll. Der ohnehin eher schweigsame Hector kommentierte die Meldungen um seine Person bislang nicht. Auch zum hinterlegten Interesse von Liga-Kontrahent Borussia Dortmund gab es von Seiten des Kölner Profis keine Äußerungen. Die Dortmunder hatten kürzlichen ebenfalls ihren Hut im Werben um Hector in den Ring geworfen.

Stammplatz in der Nationalmannschaft halten

Jonas Hector

Der Linksverteiger selbst will sich in den kommenden Wochen und Monaten voll auf die Verwirklichung seiner sportlichen Ziele konzentrieren. Mit dem 1. FC Köln gilt es noch den Klassenerhalt zu schaffen. In der Nationalmannschaft will Hector seine Ambitionen auf einen Stammplatz bis zur Weltmeisterschaft untermauern. Dass er im Team von Joachim Löw gesetzt ist, steht für seinen Vereinstrainer Stefan Ruthenbeck außer Frage. "Alles andere würde mich wundern, weil er ja auch vor seiner verletzung absoluter Stamspieler war. Er ist ein Musterprofi, er gehört in die erste Elf" , sagte Ruthenbeck dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Vor seiner Verletzung, die ihn im vergangenen Jahr mehrere Monate lang außer Gefecht setzte, hatte Hector im Nationalteam fast eine Einsatzgarantie. Seit dem WM-Titelgewinn 2014 hat kein Akteur mehr Länderspiele absolviert als Jonas Hector - nämlich 25. Diese Serie will der (Noch)-Kölner nun fortsetzen.

mick | Stand: 22.03.2018, 10:30