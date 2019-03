Von der Krise in Hannover, das zuletzt mit 1:5 beim VfB Stuttgart unter die Räde geriet, wollte sich der 45-jährige Niederländer nicht blenden lassen. "Ich weiß nicht, was bei Hannover passiert oder noch passieren wird. Also kann ich meine Mannschaft auch nicht darauf vorbereiten" , sagte Bosz und richtete den Fokus auf seine Mannschaft: "Ich, als Trainer von Bayer 04 Leverkusen, kann sie aber darauf vorbereiten, auf welche Weise wir am Sonntag spielen wollen, und was ich von ihr erwarte. Am wichtigsten ist immer, was wir machen wollen. Und das ist auch nur das, womit ich mich beschäftige."

Fakten zum Spiel: Hannover hat sechs der letzten sieben Heimspiele verloren. Bayer gewann drei der letzten Auswärtsspiele. Gegen 96 ist Leverkusen seit zehn Spielen ungeschlagen.

Letztes Spiel: Das Hinspiel in Leverkusen endete 2:2. Lars Bender und Karim Bellarabi trafen für die Werkself.

Personal: Lars Bender, Bellarabi und Panagiotis Retsos sind wieder Kandidaten für den Kader. Der Einsatz von Sven Bender entscheidet sich kurzfristig. Für Joan Pohjanpalo kommt das Spiel zu früh.

Stand: 09.03.2019, 11:05