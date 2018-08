Arminia Bielefeld ist nach drei Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen. Zuletzt gelangen in der Liga (2:1 gegen Dynamo Dresden) und im DFB-Pokal (5:0 bei Lok Stendal) zwei überzeugende Siege. Entsprechend motiviert treten die Ostwestfalen am Montag (27.08.2018/20.30 Uhr) bei Bundesliga-Absteiger Hamburger SV an.