Der Hamburger SV liegt als Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga im Soll, was die Mission "direkter Wiederaufstieg" betrifft. Das haben die Norddeutschen allerdings nicht ihrer Heimstärke zu verdanken. Die Heimtabelle weist den HSV auf Rang zehn eher nicht als Aufstiegskandidat aus, und aus eben diesem Grund wird Aufsteiger SC Paderborn am Freitag (07.12.2018) auch nicht in der Hansestadt auflaufen, um dort drei Punkte abzuliefern.

Baumgart will in Hamburg drei Punkte holen