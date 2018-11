Cordoba hat im Pokal überzeugt

Jhon Cordoba, der in der Liga bis dato hinter Top-Stürmer Simon Terodde fast ausschließlich als Joker zum Zug kam, hat im Pokal als Startelfspieler überzeugt. Im Pokal hatte Anfang den in der Liga bereits 13 Mal erfolgreichen Terodde aus Gründen der Belastungssteuerung zunächst auf der Bank gelassen und Cordoba aufgeboten. Der Kolumbianer überzeugte und bedankte sich mit dem 1:0.

" Jhon hat gezeigt, dass er in der Lage ist, von Anfang an zu spielen" , sagte Anfang: " Es ist gut, wenn sich nicht immer alles auf Simon konzentriert. " Im Spiel gegen den Mitabsteiger, Mit-Favoriten und punktgleichen Tabellenzweiten sieht der Coach des Spitzenreiters " kein Duell wie jedes andere " in der zweiten Liga: " Es wäre schöner, wenn es in der ersten stattfinden würde. "

Auftrieb trotz Pokalniederlage

Dass das Pokal-Aus sein Team verunsichert, befürchtet Anfang nicht: " Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, sollte Auftrieb geben. Wir haben uns gut geschlagen, gut dagegengehalten und können viel Positives mitnehmen. "

Ob der Auftrieb gegen den HSV zur Aufstellung einer Doppelspitze reicht, sollen letzte Trainingseindrücke zeigen. Dass der HSV die offensivschwächste Mannschaft der oberen Tabellenhälft ist, dürfte Anfang bei seiner Entscheidung ebenfalls berücksichtigen.

Stand: 03.11.2018, 11:18