Borussia Mönchengladbach darf auf Europa hoffen

Die Ausgangslage für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist vor dem Saisonfinale am Samstag (12.05.2018) klar: Beim Hamburger SV muss ein Sieg her, und gleichzeitig müssen die Teams auf den Plätzen vor der Borussia stolpern, damit es vielleicht noch fürs internationale Geschäft reicht. " Wir müssen erst einmal unsere eigene Aufgabe erledigen, um die Hoffnung auf Platz sechs oder sieben am Leben zu halten ", so Borussias Coach Dieter Hecking.

HSV kann mit einem Sieg den Relegationsplatz erobern

Hamburg kann sich nur bei einem Sieg gegen Gladbach und einer gleichzeitigen Niederlage des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln in die Relegation retten. Auf der anderen Seite müssen der VfB Stuttgart (bei Bayern München), Eintracht Frankfurt (bei Schalke 04) und/oder RB Leipzig (bei Hertha BSC ) noch Federn lassen, um Mönchengladbach den Weg ins internationale Geschäft zu ebnen. Davon will Hecking aber vor dem Abpfiff in Hamburg nichts wissen: " Ich beschäftige mich wenig mit Szenarien. Mein Fokus liegt darauf, die Mannschaft so einzustellen, dass uns ein erfolgreicher Saisonabschluss gelingt ", bemerkte Hecking

Video starten, abbrechen mit Escape Hecking: "Der HSV hat nochmal Schwung aufgenommen" | Sportschau | 10.05.2018 | 00:50 Min. | Verfügbar bis 10.05.2019 | Das Erste

Hecking hat beim Tabellenvorletzten Hamburger SV , der unbedingt gewinnen muss, um nicht erstmals aus der Bundesliga abzusteigen, wieder mehr personelle Alternativen. Die Gelbsperren von Jannik Vestergaard, Christoph Kramer und Denis Zakaria sind abgelaufen. Zudem habe Raul Bobadilla hat seinen Muskelfaserriss zwar auskuriert, sei aber vermutlich noch keine Option, so Hecking.

Stand: 10.05.2018, 16:31