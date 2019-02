Gute Leistung gegen Münster

Zuletzt präsentierten sich die Krefelder beim 0:0 gegen Preußen Münster in verbesserter Form, doch trotz klarer Überlegenheit gelang dem Team kein Treffer. "Wir sollten jetzt nicht vom Aufstieg sprechen, sondern endlich mal ein Spiel gewinnen" , sagte Mittelfeldspieler Adam Matuschyk. Dabei hatte Uerdingen noch Glück, dass der Schiedsrichter ein klares Handspiel von Assani Lukimya im eigenen Strafraum übersah.

Der KFC ist der einzige Klub in den Top 10 der Tabelle, der ein negatives Torverhältnis aufweist (31:33). In der Aufstiegssaison war die Abwehr mit insgesamt 24 Gegentoren das Prunkstück, oft genügte ein geschossenes Tor zum Sieg. In der laufenden Spielzeit hat Uerdingen mit 33 Gegentoren nur die zehntbeste Abwehr.

Kader wird permanent umgebaut

Für einen normalen Aufsteiger wäre das immer noch eine gute Bilanz. Doch der KFC ist bekanntlich kein normaler Aufsteiger. Allein in der Defensive hat der Klub mit Lukimya, Dominic Maroh und Weltmeister Kevin Großkreutz drei Ex-Bundesligaspieler in seinen Reihen. Im Winter war der Kader noch einmal mit Lukimya, Matuschyk, Adriano Grimaldi, Osayamen Osawe und Roberto Rodriguez verstärkt worden. Seit Sommer 2018 hat Uerdingen damit 16 neue Spieler verpflichtet.

Auf der anderen Seite wurden im Winter wieder Spieler aussortiert. Neben dem ehemaligen Trainer Stefan Krämer waren es unter anderem die Defensivspieler Christopher Schorch und Tanju Öztürk, die für den ausbleibenden sportlichen Erfolg verantwortlich gemacht und aus "disziplinarischen Gründen" suspendiert wurden.

Klubführung und Teile der Fanszene im Streit

Klubboss Mikhail Ponomarev hat viel Geld in den Kader gesteckt, trifft im Gegenzug aber auch viele Entscheidungen alleine. Das gefällt nicht allen im Verein. Vor allem mit Teilen der Fanszene liegt der russische Investor im Clinch.

Zunächst forderte Ponomarev in einem Interview die Abschaffung der 50+1-Regel; dann ließ die Klubführung am Montag offenbar ein Banner aus der Fankurve entfernen, das die bei vielen Stadionbesuchern unbeliebten Montagsspiele kritisierte. In einer Stellungnahme legte der Klub nach und bezeichnete die Protestierenden als "keine echten Fans" .

Stand: 28.02.2019, 09:30