1999 wagte Ibrahim Touré das große Abenteuer: Der damals 25-Jährige machte sich mit Hilfe von Verwandten auf den Weg nach Europa, um dort sein Glück im Fußball zu finden. Das Ziel: Er wollte Profi werden. Was zumindest zum Teil klappte: Touré landete über den Umweg Frankreich in Köln, schrieb sich als Student an der Sporthochschule ein und fand seine fußballerische Heimat beim Bonner SC, der damals in der 4. Liga spielte.

2014 Hilfsprojekt in Köln gegründet

Heute - 19 Jahre später - ist Touré gewissermaßen ein gemachter Mann. Als Diplom-Sportlehrer führt er ein eigenes Fitness-Institut in Köln, mit seiner Kölner Frau hat er zwei Kinder. Und er hat beschlossen, seiner Heimat Guinea etwas zurückzugeben: Er gründete 2014 ein Hilfsprojekt, mit dessen Geldern er ein Schulprojekt ins Leben rief. Und Fußball spielt dort eine ganz besondere Rolle.

Auf einem unbestellten Feld neben dem Schulgebäude - 30 Kilometer südlich von der hauptstadt Conakry gelegen - bauten freiwillige Helfer einen Sportplatz für die Schüler, auf dem nun Fußball und Basketball gespielt werden kann.