Weltmeister, Double-Sieger, Sechstligist - Großkreutz' bewegtes Fußballerleben

Großkreutz und seine Pläne nach der Karriere

Nun ist also Schluss - nach 15 Jahren als Profi. Solange es ihm Spaß macht, will er auf Amateur-Ebene weiterkicken. Denn " ganz ohne Fußball geht es doch nicht bei mir ", so Großkreutz, der sich bis heute gerne an seine Jugendspiele auf Asche erinnert. Eines ist ihm dabei besonders im Gedächtnis geblieben: " Ich habe mal in der C-Jugend 14 Tore in einem Spiel gemacht, im Kreispokal gegen den VfL Schwerte. Das war groß. "

Neben dem Fußball hat sich Großkreutz mit einem Restaurant in Dortmund schon länger ein zweites Standbein aufgebaut. Angeblich liegen ihm auch Angebote für Reality-TV-Shows vor. Langweilig dürfte es mit dem einstigen Fanliebling also auch in Zukunft nicht werden.

cl/sid | Stand: 25.01.2021, 13:25