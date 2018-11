Münster will Erfolgs-Serie ausbauen

Preußen Münster kann mit einem Sieg bei der SG Sonnenhof Großaspach am Sonntag (11.11.2018, 14 Uhr) wieder auf einen Zähler an Tabellenführer VfL Osnabrück heranrücken. Sollte die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen gewinnen, wäre es der achte Erfolg in Serie.