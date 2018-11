Sicher fehlen werden die Langzeitverletzten Maxim Leitsch, Jannik Bandowski, Thomas Eisfeld, Sebastian Maier und Milos Pantovic. "Erst wenn wir keine Elf mehr zusammen kriegen, dann könnten Sie mich mal deprimiert erleben" , wollte sich Dutt auf der Pressekonferenz am Mittwoch aber nicht die Laune verderben wollen.

Wiedersehen mit Dami Buric

Das Duell mit Greuther Fürth hat für Dutt eine besondere Bedeutung. Mit Damir Buric steht bei den Frankren Dutts langjähriger Co-Trainer an der Seitenlinie. "Wir hatten gerade in Freiburg eine sehr erfolgreiche Zeit, kennen uns in- und auswendig. Uns am Freitag gegenseitig zu überraschen, das dürfte schwer werden" , so Dutt.

Nach elf Spielen stehen die Franken mit 19 Punkten auf einem starken vierten Platz. Der VfL rangiert mit drei Zählern weniger auf Platz sieben.