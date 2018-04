Götze meldet sich wieder zurück

Spritzig, kreativ und mit herausragenden Statistiken - im Saisonendspurt blüht Mario Götze plötzlich auf. Der 25-jährige sendete mit seinem Auftritt beim 1:1 (1:1) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen ein Bewerbungsschreiben im Hinblick auf die Nominierung des WM-Kaders an Bundestrainer Joachim Löw. "Wenn man ihn in Ruhe arbeiten lässt, dann ist er in der Lage, richtig, richtig guten Fußball zu spielen" , sagte Dortmunds Trainer Peter Stöger.

"Ich will es hoffen" , sagte Götzes Kumpel Marco Reus auf die Frage, ob beide gemeinsam zur Weltmeisterschaft in Russland fahren werden. Götzes Chancen auf eine Nominierung am 15. Mai sind dabei erheblich gestiegen. Nicht allein durch den verletzungsbedingten Ausfall seiner Konkurrenten Lars Stindl und Serge Gnabry. Sondern vor allem durch die beherzten Auftritte gegen Leverkusen (4:0) und beim weiteren Schritt Richtung Königsklasse in Bremen.

Fleißiger Götze

67 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, zwölf Kilometer abgespult, das 1:0 durch Marco Reus (19.) eingeleitet: Götze glänzte in seiner Rolle als flexibler Regisseur des BVB. "Wir können alle von Mario profitieren" , sagte Reus: "Jeder weiß, dass er ein ausgezeichneter Fußballer ist. Der Junge braucht Vertrauen und ganz viele Spiele." Die Rückrunde war bis zuletzt wenig erfreulich für Götze gelaufen, der sich scharfe Kritik anhören musste und beim Revierderby gegen Schalke (0:2) lange auf der Bank schmorte.

"Er wird anders beurteilt als andere Spieler" , sagte Stöger betont sachlich: "Positives wird im Überschwang gesehen, und wenn mal etwas nicht so funktioniert, wird es gleich sehr negativ bewertet." Stöger, der nach der Saison von Lucien Favre abgelöst werden könnte, war völlig entspannt. Götze könnte bei anhaltender Form noch ein Bonus winken - ein Ticket von Löw für den Flieger nach Russland.

Stand: 30.04.2018, 12:03