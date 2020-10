Ein Punkt gegen Real Madrid - für viele Fußballklubs ein Grund zur Freude. Nicht aber für Borussia Mönchengladbach, nicht nach dieser Leistung gegen die Königlichen, die selten so schlagbar wirkten wie im Moment.

Statt einer magischen Nacht mit einem großen Sieg mussten sich die Spieler von Trainer Marco Rose wieder mit einem 2:2 zufriedengeben. Wie schon beim Remis gegen Inter Mailand (2:2) fiel der Ausgleichstreffer, diesmal durch Casemiro (90.+3), kurz vor Schluss. "Wir sind natürlich schwer enttäuscht", sagte Rose nach der Partie im leeren Borussia-Park.

Spanische Presse: "Real war schon in der Notaufnahme"

Die spanische Presse fand indes gewohnt schillernde Umschreibungen für die Probleme, die Gladbach Real bereitet hatte. Am "Rand eines Desasters" (AS) sei Madrid gewesen. Die "Sport" schrieb: "Real war schon in der Notaufnahme, hatte am Ende viel Glück." Laut "El Mundo Deportivo" habe der Ausgleichstreffer "eine weiße Tragödie in Europa" verhindert.

Drei Flanken vernichten vier Punkte