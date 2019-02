Borussia Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking will am Samstag (23.02.2019, 15.30 Uhr) ohne Druck in das Spiel gegen den VfL Wolfsburg gehen. " Es geht jetzt in die entscheidende Saisonphase, in der die interessanten Plätze vergeben werden. Wir würden natürlich gerne in der kommenden Saison international dabei sein ", so der Coach.