Dieter Hecking will sich vor dem Bundesliga-Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Schalke 04 nicht vom Fehlstart des Revierclubs blenden lassen. " Schalke hat eine Mannschaft, die vom Kader her noch besser aufgestellt ist als wir. Wir müssen alle zusammen einen klasse Nachmittag erwischen und unbändigen Willen zeigen. Wir müssen Schalke mit allen Mitteln bearbeiten. Dann haben wir eine Chance ", sagte der Borussia-Coach vor dem West-Duell am Samstag (15.09.2018/18.00 Uhr).

Schalker demonstrieren Gelassenheit