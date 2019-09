Nach dem desaströsen Comeback in die Europa League standen die Profis von Borussia Mönchengladbach mit hängenden Köpfen vor der eigenen Fankurve - von den Anhängern gab es statt Pfiffen allerdings aufmunternden Applaus. Trainer Marco Rose aber las seiner Mannschaft nach dem peinlichen 0:4 (0:3) gegen den österreichischen Underdog Wolfsberger AC, der höchsten Europacup-Heimniederlage der Klubgeschichte, die Leviten. " Wir haben richtig einen auf den Deckel gekriegt" , sagte Rose: "Das muss bei uns auslösen, dass wir dieses Gefühl in nächster Zeit nie mehr haben wollen."

Rose will sachliche und nüchterne Analyse

Die Euphorie nach dem Derbysieg in Köln scheint in Gladbach bereits verflogen. Laut Rose sei nun eine sachliche und nüchterne Analyse des Debakels wichtig, er monierte aber auch grundsätzliche Dinge. " Es geht immer um die Haltung, wie sehr ich Fußballspiele gewinnen möchte", sagte der 43-Jährige, der in seinem 14. Europa-League-Heimspiel die erste Pleite kassierte.

Diese Einstellung ließen die Gladbacher völlig vermissen, das wusste auch Denis Zakaria: "Wir müssen das Spiel vergessen, den Kopf hochnehmen und ein anderes Gesicht zeigen." Nationalspieler Matthias Ginter drückte seine Gefühlslage noch drastischer aus: " Es ist ein Albtraum ", sagte der Innenverteidiger. Aber: " Ich glaube nicht, dass es an der Einstellung gelegen hat. Niemand macht absichtlich Fehler. Es ist ein herber Dämpfer."

Denkwürdiges Debüt für Wolfsberg

Dennoch sei "noch alles drin", sagte der 25-Jährige. Der erste Teil der erhofften Europacup-Festspiele endete in einem Horror-Abend, während die Partycrasher aus Kärnten ein denkwürdiges Debüt auf der internationalen Bühne feierten. Die Profis aus Wolfsberg, einer Stadt mit etwa 25.000 Einwohnern, führen gemeinsam mit AS Rom die Gruppe J an - die Gladbacher stehen in zwei Wochen beim türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir bereits unter Zugzwang.