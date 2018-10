Bis auf den noch angeschlagenen Raffael startet Borussia Mönchengladbach nach der Länderspielpause in Bestbesetzung in den Ligabetrieb. Dabei will der Tabellendritte mit dem vierten Heimsieg in Serie gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag (21.10.2018/18 Uhr) seinen Höhenflug fortsetzen.