Der 6:2-Sieg in Bremen hat Leverkusens Trainer Heiko Herrlich etwas Luft verschafft. Im Pokalduell bei Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (31.10.2018, 20.45 Uhr) soll der nächste Befreiungsschlag folgen. Die Borussen wollen sich für das 1:3 in der Bundesliga in Freiburg rehabilitieren.