Standortbestimmung für Gladbach gegen Leverkusen

Bayers neuer Geschäftsführer Fernando Carro gab in seinem ersten großen Interview nach dem Amtsantritt ehrgeizige Ziele aus. Die Werkself wolle in allen Wettbewerben möglichst weit kommen und auch in der Meisterschaft angreifen "Die Sehnsucht nach Titeln ist groß in Leverkusen."

Statistik: Gladbach zeigte sich in der vergangenen Saison heimstark, gewann sogar die letzten drei Spiele im Borussia-Park.

Letztes Spiel: Im März gewann Bayer im eigenen Stadion mit 2:0. Lucas Alario und Julian Brandt trafen.

Personal: Bei der Borussia fallen Mamadou Doucoure, Nico Elvedi, Michael Lang, Laszlo Benes, Lars Stindl, Ibrahima Traoré und Julio Cesar Villalba aus. Leverkusen muss ohne Lukas Hradecky, Thorsten Kirschbaum, Lars und Sven Bender, Julian Baumgartlinger, Panagiotis Retsos und Joel Pohjanpalo auskommen.