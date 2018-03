Gladbach will gegen TSG mit Gier zum Erfolg

" Wir müssen wieder zu den Leistungen zurückfinden, die wir zuletzt gegen Dortmund und in Hannover gezeigt haben ", sagt Mittelfeldspieler Jonas Hofmann, und fügt an: " Diese Leidenschaft, diesen Mut, diese Aggressivität und die Gier auf den Platz bringen, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen."

Zakaria vergrößert Borussias Lazarett

Knapp ein Dutzend Spieler fallen beim VfL derzeit verletzt aus - am Donnerstag kam Denis Zakaria mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel hinzu. " Für uns als Mannschaft ist es natürlich sehr bitter, wenn so viele Spieler ausfallen, aber wir versuchen, uns davon nicht herunterziehen zu lassen und weiter positiv zu bleiben ", sagt der ehemalige Hoffenheimer Hofmann, der sich im Hinspiel ebenfalls verletzt hatte.

Video starten, abbrechen mit Escape Dieter Hecking: "Was haben wir der Welt getan?" | Sportschau | 16.03.2018 | 00:51 Min. | Verfügbar bis 16.03.2019 | Das Erste

Fakten zum Spiel: Die TSG gewann zuletzt zwei Spiele in Folge. Gladbach verlor mit dem Spiel in Leverkusen in der Rückrunde schon sechsmal - das ist bereits eine Niederlage mehr als in der ganzen Hinrunde.

Letztes Spiel: Hazard, Ginter und Vestergaard sorgten im Hinspiel für das 3:1. Für die TSG traf Demirbay.

Personal: Die Gladbacher Verletztenliste ist nach wie vor lang. Hoffnung gibt es bei den zuletzt angeschlagenen Raffael und Wendt.

Stand: 15.03.2018, 13:42