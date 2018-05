Die Gäste erwischten den besseren Start und kamen durch Tim Kleindienst (8.) und Nils Petersen zu ersten guten Torgelegenheiten. Freiburgs Torjäger scheiterte in der elften Minute mit einem Kopfball am guten Gladbacher Keeper Yann Sommer. Der Führungstreffer aber gelang den Gastgebern nach einem Missverständnis in der Freiburger Defensive. Hazard nutzte die Unaufmerksamkeit, umkurvte Torhüter Alexander Schwolow und erzielte seinen zehnten Saisontreffer nach Vorarbeit von Strobl. Gladbachs Mittelfeldspieler Mickael Cuisance scheiterte kurz darauf knapp mit einem Freistoß, der Ex-Freiburger Matthias Ginter mit einem Kopfball.