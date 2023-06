Nach dem Abstieg der zweiten Mannschaft des 1. FC Kölns ist mit dem FSV Gütersloh 2009 nur noch ein Klub aus Nordrhein-Westfalen in der 2. Bundesliga der Frauen vertreten. Doch es könnte zur neuen Saison noch ein zweiter Verein hinzu kommen: Borussia Mönchengladbach spielt in zwei Playoff-Partien gegen die SV Elversberg um den Aufstieg in die 2. Liga. Das Hinspiel findet am Sonntag (14 Uhr) in Gladbach statt.

Mit 51 Punkten aus 24 Spielen hatte sich die Borussia letztlich souverän die Meisterschaft in der Regionalliga West gesichert, mit sieben Punkten Vorsprung auf den VfL Bochum. In der Anfangsphase der Saison hatte es aber zunächst nicht danach ausgesehen: Nach sechs Spielen standen jeweils zwei Niederlagen, zwei Siege und zwei Unentschieden auf dem Papier. "Es war anfangs etwas holprig. Wir mussten uns mit dem neuen Trainer und dem System erst einmal einfinden" , sagte Kapitänin Madita Giehl im "Fohlen"-Podcast des Vereins.

3:3 nach 0:3 in Bochum ein Schlüsselmoment