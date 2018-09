Borussia war das überlegene Team, ließ aber zunächst die Präzision beim letzten Pass vermissen. Die besten Chancen der ersten Hälfte vereitelte Frankfurts Torwart Kevin Trapp, als er kurz vor der Pause zunächst einen Schlenzer von Florian Neuhaus und dann einen Kopfball von Matthias Ginter glänzend parierte.

Die Hessen standen tief in der eigenen Abwehr, verteidigten gut und setzten auf Konter. Dennoch erspielte sich die Eintracht kaum torgefährliche Situation, so dass das torlose Remis zur Pause für die Elf von Trainer Adi Hütter glücklich war.

Nach dem Wechsel hatten die Gastgeber ihre erste gute Chance nach 53 Minuten, doch Thorgan Hazard schlenzte einen 18-Meter-Freistoß nur knapp am Frankfurter Gehäuse vorbei.

Plea netzt aus fast unmöglichem Winkel ein

Nun schnürte die Elf von Trainer Dieter Hecking die Gäste im eigenen Strafraum ein. Die Belohnung dann in der 56. Minute: Beyer und Neuhaus setzten energisch nach, der Ball kam zu Alassane Plea, der aus fast unmöglichem Winkel den Ball an Abwehrspieler David Abraham und Torwart Trapp vorbei in die Maschen knallte.