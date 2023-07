Hohe Geldstrafe für den VfL Bochum, auch Bielefeld muss zahlen

Das DFB-Sportgericht hat den VfL Bochum am Montag mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 105.000 Euro belegt. Davon können bis zu 35.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden, was dem DFB bis zum 31. Dezember nachzuweisen wäre.

Mit dem Urteil reagiert der Verband auf Vorkommnisse bei den Spielen gegen Hertha BSC und Bayer Leverkusen. In beiden Fällen hatten VfL-Anhänger Bengalische Feuer gezündet, gegen die Berliner zusätzlich auch Raketen abgeschossen.

Nach der Partie gegen Bayer, und dem damit verbundenen Klassenverbleib, waren zudem zahlreiche Bochum-Fans auf den Rasen gestürmt und hatten mindestens zwei weitere Bengalos entfacht. Der Verein hat den beiden Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.

Auch Bielefeld muss zahlen

Auch Arminia Bielefeld wird wegen einiger Fans zur Kasse gebeten. Der DFB verhängte gegen den Zweitliga-Absteiger zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 51.700 Euro. 17.200 Euro dürfen für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden werden.

Die Vorfälle hatten sich während der Relegationsspiele gegen den SV Wehen Wiesbaden ereignet. Beim Hinspiel brannten Bielefelder Anhänger Bengalische Feuer ab, warfen Böller und Raketen. Die Partie wurde zunächst für zwei Minuten, später nochmal für 20 Minuten unterbrochen.

Im Rückspiel in Bielefeld warfen Anhänger der Arminen zwei leere Getränkebecher in Richtung des Spielfeldes. Der Verein hat den beiden Urteilen zugestimmt.