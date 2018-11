Laptop für Lehmann

Darauf hatte der Niederländer alle Elfmeterschützen gespeichert. Die Informationen halfen Torhüter Jens Lehmann im Uefa-Cup-Finale in Mailand - beim größten Erfolg, den Stevens als Trainer feierte. Und der ihm den Karriereweg vor allem in Deutschland ebnete.

Mit den "Königsblauen" gewann Stevens 2001 und 2002 den DFB -Pokal und wurde bei Schalke 04 zum Jahrhunderttrainer gewählt. Auch die bittere "Meisterschaft der Herzen" im Jahr 2001 fiel in seine knapp sechs jährige erste Amtstzeit in Gelsenkirchen. 2011 kehrte er noch einmal bei den "Knappen" auf die Trainerbank zurück. Heute sitzt Stevens im Aufsichtsrat.

Sechs Stationen in Deutschland

Ohne den sensationellen Europacup-Erfolg auf Schalke wäre er wohl kaum über 20 Jahre immer wieder Trainer in Deutschland gewesen - bei Hertha BSC , beim 1. FC Köln, beim Hamburger SV , beim VfB Stuttgart, bei 1899 Hoffenheim. Am 10. Februar 2016 trat er dort wegen Herzrhythmusstörungen zurück.

Auch wenn er als Rentner noch immer so viel Fußball wie möglich schaut, machen ihm einige Auswüchse Sorgen. Dubiose Investoren wie in Enschede: "Du darfst deine Seele nicht verkaufen." Oder Ablösesummen, die in astronomische Höhen schießen. Zu seiner Zeit waren heutige Beträge undenkbar. "Wir haben früher mal gesagt: Ein Transfer für zehn Millionen ist nicht möglich", so Stevens.

Als Trainer sei er knapp 30 Jahre "immer ganz nah bei sich selbst" geblieben, "dann machst du deine eigenen Fehler und kannst unheimlich viel daraus lernen". Er prägte den Spruch "Die Null muss stehen" , blieb bis zum Schluss der "Knurrer aus Kerkrade" - Etiketten, mit denen er leben kann. Auch wenn er sagt: "Wenn mich einer privat erwischt, weiß er, dass ich nicht nur ein Knurrer bin."

