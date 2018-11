Schalkes Formkurve zeigt nach oben

Schalkes Trainer Domenico Tedesco

Als zweiter liegt Schalke in der Tabelle der Gruppe D aussichtsreich im Rennen um einen Platz im Achtelfinale. Ein Sieg gegen Galatasaray wäre vor den abschließenden Partien gegen Spitzenreiter Porto und bei ZSKA Moskau ein Meilenstein Richtung K.o.-Runde. Schalke-Trainer Domenico Tedesco lobte die Einstellung und den Fleiß seiner Elf in den vergangenen Spielen. " Die Mannschaft investiert sehr viel ", meinte Tedesco. " Wir wissen aber auch, dass in gewissen Bereichen noch Luft nach oben ist ." Der Heimsieg am Samstag gegen Hannover 96 gibt zumindest Hoffnung auf Tore. Stürmer Mark Uth erzielte seinen ersten Treffer für Schalke und auch Breel Embolo beendete seine Torflaute.

Daher dürften beide ihren Platz im Sturm behalten. In der Abwehr könnte Naldo wieder in die Startelf rücken, im Tor wird wohl sechsten Mal hintereinander der U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel stehen. Dessen Leistungen in den vergangenen Partien waren gut, so dass sich Stammkeeper Ralf Fährmann nach seiner Adduktorenverletzung weiter regenerieren kann.

Galatasaray seit vier Spielen sieglos

Der Gegner aus Istanbul kommt mit einem Derby-Unentschieden im Gepäck nach Schalke. Am Freitag kam man trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 gegen Stadtrivalen Fenerbahce hinaus. Galatasaray liegt nach elf Spieltagen mit 20 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz. Doch die Formkurve zeigt nach unten: Seit vier Pflichtspielen ist Galatasaray ohne Sieg.