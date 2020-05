Anders als Niederrhein und Westfalen möchte der Fußballverband Mittelrhein (FVM) die Saison 2019/20 im Herbst unbedingt fortsetzen. Dagegen regt sich Widerstand in den Vereinen. Wie bei Mittelrheinligist FC Hennef. Dessen Präsident Clemens Wirtz erklärt im Interview, warum er für eine Fortsetzung der Spielzeit ist. Und was er am Vorgehen des FVM kritisiert.

Herr Wirtz, der Fußballverband Mittelrhein (FVM) um seinen Vorsitzenden Bernd Neuendorf tendiert klar und plakativ für eine Fortsetzung der Fußballsaison 2019/20 ab möglichst dem 1. September. Sie sind Vorsitzender des FC Hennef, einem großen Verein im FVM. Sind Sie auch für eine Fortsetzung der Spielzeit?

Clemens Wirtz: Wir sind klar für einen Abbruch der Saison 2019/20. Sobald wieder Fußball gespielt werden kann, sollte man mit einer neuen Lebens- und Spielzeit beginnen. Denn es ist ja klar: Wir haben es mit einer durch und durch "verseuchten" Saison 2019/20 zu tun, die von der Coronakrise geprägt ist. Die Spielzeit ist meines Erachtens leider nicht mehr zu retten. Darum sind wir für ein Ende mit Schrecken. Das ist besser, als die Saison irgendwie fortzusetzen und möglicherweise ein Schrecken ohne Ende bis weit in das Jahr 2021 zu ziehen.

Aber wie soll die sportliche Regelung aussehen? Wer soll aufsteigen und wer absteigen?

Wirtz: Es sollte einen Aufsteiger geben, aber keine Absteiger. Die Ligengrößen müssten für die kommende Saison angepasst werden. Wie die Aufsteiger ermittelt werden, da gibt es ja drei Möglichkeiten: 1. Wertung mit Tabellenstand am letzten ausgetragenen Spieltag. 2. Wertung nach Abschluss der Hinrunde. 3. Wertung zum Stand des Abbruchs plus anschliessende Koeffizientenberechnung, um die unterschiedliche Zahl von ausgetragenen Spielen zu nivellieren. Alle drei Möglichkeiten sind praktikabel und würden, so bin ich mir sicher, zumindest von den Vereinen mehrheitlich akzeptiert. Nach dem Motto: "Das ist immer noch die Beste aller schlechten möglichen Lösungen".