Der MSV lässt die dunklen Zeiten hinter sich

Aus dem Dasaster in die Aufstiegszone

Trainer Ilia Gruev bemüht sich hörbar, keine großen Träume von der Bundesliga aufkommen zu lassen. "Wir haben klare Ziele. Wir sind auf Platz sechs und wollen so schnell wie möglich 40 Punkte haben." Klassenerhalt, darum geht es also.

Es ist noch gar nicht lange her, als die Fans um den Fortbestand ihres Herzensklubs fürchteten. Auf den Zwangsabstieg 2013 folgte ein geglückter Neuanfang mit dem Wiederaufstieg 2015, dem ein weiterer Abstieg in die 3. Liga und 2017 der erneute Aufstieg folgten. Jetzt ist der MSV offenbar in der 2. Bundesliga angekommen.

Taktische Umstellung fruchtet

Vielleicht auch wegen einer taktischen Umstellung, die Trainer Gruev nach 1:3 in Düsseldorf am neunten Spieltag vornahm. Seitdem spielt die Mannschaft defensiver. In einer Tabelle, die nur Ergebnisse seit dieser Niederlage berücksichtigt, nähme der MSV einen Spitzenplatz ein.

In der alleingültigen Gesamttabelle verpasste es der MSV zuletzt aber im Spiel beim aktuellen Tabellenführer 1. FC Nürnberg, zum Tabellendritten nach Punkten aufzuschließen. Die 1:3-Niederlage ist jedoch ein verkraftbarer Rückschlag. Denn noch immer ist Platz drei in Reichweite, am Samstag (24.02.2018/13 Uhr) kommt mit dem FC Ingolstadt der Tabellennachbar nach Duisburg.

Die 40 Punkte sind nah - und dann?

Mit einem Sieg hätte der MSV 37 Punkte, eine Marke, bei der man langsam neue Saisonziele formulieren könnte. "Wenn irgendwann der Weg mal nach oben führen sollte, würde sich sicher niemand dagegen wehren", sagte Geschäftsführer Peter Mohnhaupt dem Spiegel kürzlich.

Vom Aufstieg sprechen will man in Duisburg nicht. Vorbereitet ist der MSV aber natürlich. Mitte Februar hat der Klub die Lizenzunterlagen für alle drei Profiligen, also auch für die 1. Bundesliga, eingereicht.

Stand: 22.02.2018, 11:13