Wird es noch einmal eine Corona-Krise geben? Wird der Winter mild oder schneereich? Meldet sich noch ein Klub aus der Liga ab? Nichts Genaues weiß man nicht - ganz nach diesem Motto müssen die Verantwortlichen des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) dieser Tage die kommende Saison in der Regionalliga West planen.

42 Spieltage mit 21 Teams

Fest steht: Nachdem der TuS Haltern sein Team jüngst aus der Regionalliga zurückgezogen hat und künftig lieber eine Liga drunter startet, planen die Organisatoren derzeit mit 21 Teams. Heißt: Es wird 40 Spieltage geben, die nach jetzigem Stand am 5. September starten sollen. Eine Mannschaft bleibt jeweils am Spieltag spielfrei. Allerdings, so erklärt WDFV-Sprecher Roland Leroi: "Bis zum 31. Juli haben die Vereine noch die Möglichkeit, sich wie Haltern - sozusagen straffrei - aus der Liga zurückzuziehen. In Zeiten der Coronakrise wollen wir den Vereinen eine längere Planungszeit zugestehen."

Falls also - was derzeit nicht abzusehen ist - noch ein Team zurückzieht und somit nur noch 20 Teilnehmer starten würden, gäbe es auch einen neuen Spielplan mit zwei Spieltagen weniger. Klar ist nur: In die andere Richtung geht's nicht - heißt: Es wird auf keinen Fall auf 22 Teams aufgestockt, um den Vereinen mit großem Zuschauerpotenzial wie zum Beispiel RW Essen oder RW Oberhausen in ihren Etatplanungen unter die Arme zu greifen.

RSV Meinerzhagen bleibt in der Oberliga

Das heißt auch, das die vagen Hoffnungen auf einen Aufstieg durch die Hintertür des RSV Meinerzhagen um Teamchef Nuri Sahin nicht in Erfüllung gehen werden. Der aufstrebende Klub aus dem Sauerland hatte den Aufstieg aus der Oberliga Westfalen als Tabellenzweiter nur hauchdünn aufgrund der Quotientenregelung verpasst und gleich nach der Entscheidung des WDFV einen Antrag auf eine Sonderregelung gestellt - die allerdings abgeleht wurde.

Die Regionalligisten dürfen sich also auf eine enorm intensive Spielzeit vorbereiten, die nicht viele Spielpausen zulässt. "Bereits im Herbst wird es eine Handvoll englischer Spieltage mit Begegnungen innerhalb der Woche geben, die Winterpause wird extrem verkürzt", kündigt Leroi an. Schon Mitte Januar soll der Ball wieder rollen, um möglichst spätestens Anfang Juni mit der Spielzeit durch zu sein.

Keine Kunstrasenplätze, Ersatzstadion bei fehlendem Flutlicht

Erschwert werden all diese Rahmenbedingungen durch die Tatsache, dass in der Regionalliga offiziell keine Spiele auf Kunstrasenplätzen durchgeführt werden und jeder Verein, dessen eigene Anlage über kein geeignetes Flutlicht (VfB Homberg) verfügt, ein Ersatzstadion angeben muss. Alles nicht so leicht, doch Leroi berichtet von fruchtbarer Zusammenarbeit und Solidarität untereinander in Corona-Zeiten: "Alle Vereine haben sich in den letzten Tagen und Wochen sehr kompromissbereit und beweglich gezeigt. Die Beteiligten scheinen verinnerlicht zu haben, dass wir in diesen schwierigen Zeiten nur mit fruchtbarer Zusammenarbeit zu Lösungen kommen können."

Die Teams der Regionalliga West

Preußen Münster SV Rödinghausen RW Essen RW Oberhausen 1. FC Köln II Alemannia Aachen Spfr. Lotte Bor. Mönchengladbach II Bor. Dortmund II Fortuna Köln Fort. Düsseldorf II FC Schalke 04 II Wuppertaler SV Bonner SC SV Lippstadt Berg. Gladbach 09 VfB Homberg FC Wegberg-Beeck SV Straelen SC Wiedenbrück RW Ahlen

Stand: 08.07.2020, 12:01