Am Freitag (18.10.2019, 20:30 Uhr) spielen die Leverkusener in Frankfurt. Durch die vorangegangenen Abstellungen der Nationalspieler, beispielsweise für die EM-Qualifikationsspiele, war der Kader für die Vorbereitung erst am Donnerstag wieder komplett.

Bosz: "Das ist keine gute Vorbereitung"