Widerspruch bei Corona: 800 im Konzertsaal - aber nur 300 beim Fußball

Laschet stellt kürzere Wartezeit in Aussicht

Dass die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen diesem Drängen des Fußballs nachgeben wird, erscheint nicht nur wegen des Konzerts in Dortmund naheliegend. Denn in Sachsen, wo nach jetzigem Stand beim Leipziger Bundesligaspiel gegen Mainz am 20. September 8.500 Fans ins Stadion kommen dürfen, fühlt man sich nicht angehalten, auf bundesweite Verständigungen zu warten. Auch in Berlin dürfen im Rahmen der dortigen Schutzverordnung nach aktueller Planung 5.000 Menschen bei einem Spiel von Hertha BSC ins Olympiastadion.

Laschet will aber, wie er zumindest am Freitag sagte, genau auf diese Verständigung warten. Dass das wirklich bis zum 31. Oktober dauert, lässt Laschet allerdings betont offen: An der Verständigung werde "so gearbeitet, dass man das auch zeitnah beantworten kann".

Stand: 04.09.2020, 14:30