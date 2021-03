Verena Wieder (Bayer Leverkusen)

Das Team von Trainer Achim Feifel, derzeit auf Tabellenplatz fünf der Bundesliga, erspielte sich mehr und zwingendere Chancen als die Gastgeberinnen. Doch in der ersten Hälfte war es nur Verena Wieder vergönnt, die eine flache Hereingabe von rechts in zentraler Position im Strafraum verwerten konnte, den Ball im MSV-Tor zu versenken (22.).

Morina verschießt Elfmeter

Der MSV kämpfte, kam auch zu Abschlüssen. Aber letztlich fehlten die Ideen im Spiel, um echte Torgefahr zu generieren. Dennoch hätte es fast zum Ausgleichstreffer gereicht. Die Duisburgerinnen bekamen nach 54 Minuten einen Foulelfmeter zugesprochen, doch Geldona Morina konnte die Chance nicht nutzen. Bayer-Torfrau Anna Klink hielt den schwach geschossenen Strastoß.

Erstes Bundesligator für Bücher

Leverkusens Chiara Bücher, die nach 62 Minuten für die Torschützin Wieder gekommen war, gelang dann in ihrem zweiten Einsatz in der Bundesliga ihr erstes Tor in der Beletage - und was für eins: Mit einem schöner Schlenzer aus 17 Metern sorgte sie für das 0:2 und damit für die Vorentscheidung (72.). Der MSV wartet damit weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Bayer hingegen rückte mit dem Sieg auf drei Zähler auf den Viertplatzierten Turbine Potsdam heran.

Essen trifft nicht gegen zweitschlechteste Defensive

Die SGS Essen enttäuschte in einer Partie des 19. Spieltages gegen Abstiegskandidat SC Sand. In einem ereignisarmen Spiel entwickelten beide Teams wenig Zug zum Tor, so dass es nur selten zu gefährlichen Aktionen in den Strafräumen kam.

Gegen den SC Sand, der mit 45 Gegentreffern das zweitschlechteste Bundesligateam stellt, kamen die Essenerinnen kaum zu guten Möglichkeiten. Unter dem Strich ein verdientes 0:0 an der Hafenstraße.

Stand: 21.03.2021, 16:09