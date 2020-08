Europa League in NRW, Champions League in Portugal

Die UEFA hat den Ablauf der Restsaison in der Champions League und der Europa League beschlossen: In beiden Wettbewerben gibt es verkürzte Finalturniere, die in Portugal und Deutschland ausgetragen werden sollen. Die künftigen Endspiele sollen sich verschieben, so auch das für 2022 in München geplante Finale der Champions League. | sportschau