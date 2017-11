Großes Spiel in der großen Krise für den FC

Jahrelang mussten die FC-Fans immer wieder Montagabende für Spiele gegen Erfurt, Burghausen oder Ahlen opfern. Am Donnerstag (23.11.2017/19 Uhr) gibt es gegen Arsenal endlich wieder ein Spiel, das in der Zeit vor den 90er Jahren in Köln selbstverständlich war. Möglich gemacht hat dieses Spiel vor allem Peter Stöger. Der Trainer hat den FC aus der 2. Liga bis in die Europa League geführt.

Aber jetzt trainiert er auch das abgeschlagene Schlusslicht der Bundesliga. Ein Team, das in den vergangenen Monaten einen Zusammenbruch erlebt, kaum Tore schießt, viele kassiert und gerade dabei ist, alle Negativrekorde der Bundesliga zu brechen. Und doch wurde Stöger bislang von keiner Seite wirklich angezählt.

Die Grundsatzentscheidung in Sachen Stöger steht bevor

Doch seit Wochen schrumpft die Zahl derer, die Stöger die Wende mit dem 1. FC Köln noch zutrauen. Das Heimspiel gegen Arsenal und die folgende Partie in der Bundesliga gegen Hertha BSC am Sonntag (18 Uhr) könnten entscheidend werden. "Wir haben zwei Punkte in der Bundesliga, das ist einfach schlecht", sagt Stöger. "Aber ich stelle mich weiter der Verantwortung, das Beste rauszuholen."

"Peter wird die Mannschaft diese Woche wie gewohnt vorbereiten und auch gegen Arsenal und Hertha BSC auf der Bank sitzen", sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle nach dem unglücklichen 0:1 beim 1. FSV Mainz 05. Die zeitliche Komponente in Wehrles Worten lässt zumindest Raum für Spekulationen. Mit Stöger in die 2. Liga oder nicht? Diese Grundsatzentscheidung dürfte den Verantwortlichen des Tabellenletzten bald bevorstehen.

Weiterkommen ist noch möglich

Auch in der Europa League gab es für den FC meistens frustrierende Erlebnisse.

Tabellenletzter zu sein ist für den 1. FC Köln in dieser Saison zu einem vertrauten Gefühl geworden. Das gilt nicht nur für die Bundesliga, auch in der Gruppe H der Europa League sind die Kölner nach nur einem Sieg aus vier Spielen Schlusslicht.

Ein Weiterkommen wäre eine große Überraschung, aber unmöglich ist es nicht. Nach null Punkten aus den ersten drei Spielen einer Gruppenphase sind in der Geschichte des Europapokals nur sehr selten Mannschaften noch weitergekommen.

Newcastle als historisches Vorbild

Das berühmteste Beispiel ist Newcastle United. In der Vorrunde der Champions League 2002/03 hatte das Team die ersten drei Spiele gegen Dynamo Kiew, Feyenoord Rotterdam und Juventus Turin ohne ein einziges eigenes Tor verloren - das Aus schien besiegelt.

Craig Bellamy feiert sein Tor für Newcastle in Rotterdam.

Doch dann schlug Newcastle zu Hause Juventus, gewann auch gegen Kiew - und brauchte nur noch die drei Punkte gegen Feyenoord. Der dramatische 3:2-Auswärtssieg in Rotterdam mit verspielter 2:0-Führung und dem Siegtor von Craig Bellamy in der Nachspielzeit ist nun Teil der Vereinsgeschichte.