BVB - "Wir haben es richtig schlecht gemacht"

Schmelzer äußerte die Hoffnung, dass die Spiele gegen die guten, aber nicht überragenden Salzburger "eine Lehre für uns sind. Ich will nächstes Jahr Champions League spielen, und ich hoffe, das geht nicht nur mir so". Der BVB ist derzeit Dritter in der Tabelle, drei Punkte vor Eintracht Frankfurt auf Rang fünf.

Stöger lässt Zukunft offen

In Europa bleibt eine schwache Bilanz. Von seinen zehn internationalen Spielen in dieser Saison hat der BVB nur eines gewonnen. Trainer Stöger wollte keine Prognose wagen, ob er in der kommenden Saison bleibt. "Wir diskutieren, ob es Sinn macht, weiterzumachen", sagte der Österreicher.

Stand: 16.03.2018, 10:10