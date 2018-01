Ausgangslage:

Mit Ach und Krach konnte sich der SC Paderborn nach der vergangenen Saison in der Liga halten. Weil Zweitligaabsteiger 1860 München die Lizenzbedingungen für die 3. Liga nicht erfüllte, hielt sich der sportlich eigentlich abgestiegene SCP in der Liga und verhinderte so den dritten Abstieg in drei Jahren.

Dementsprechend gering waren die Erwartungen für die neue Saison und umso größer die Überraschung über die sensationelle Saison, die das Team von Trainer Steffen Baumgart bisher hingelegt hat. 14 Siegen in 20 Spielen, die beste Offensive der Liga (47 Tore) und viele Wochen auf Platz eins sprechen eine deutliche Sprache. Erst am letzten Spieltag vor der Winterpause mussten die Ostwestfalen die Tabellenführung an den 1. FC Magdeburg abtreten, haben aber weiter komfortable acht Punkte Vorsprung auf Platz drei und zehn Zähler auf Rang vier.

Personal:

Im Sommer wurde die Mannschaft ordentlich umgekrempelt: 16 Spieler kamen und 13 verließen den Verein. Vom Verletzungspech blieb Paderborn in der Hinrunde weitgehend verschont. Bester Torschütze der Mannschaft ist Sven Michel mit zehn Treffern, gefolgt von Massih Wassey und Ben Zolinski mit je sieben Toren.

Im Winter schloss sich dem SCP mit Phillip Tietz von Zweitligist Eintracht Braunschweig ein weiterer Stürmer an. "Phillip kann uns mit seinen wertvollen Fähigkeiten weiterhelfen, unsere Saisonziele zu erreichen ", ist sich Baumgart sicher. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Ziele:

"Der bisherige Saisonverlauf ist eindrucksvoll, auch im DFB-Pokal hat die Mannschaft außergewöhnliche Leistungen gezeigt. Trainerteam und Spieler setzen die Spielidee des Vereins optimal um" , sagte Paderborns Geschäftsführer Sport, Markus Krösche, auf der Mitgliedeversammlung in dieser Woche und gab als Ziel aus: "Wir wollen wieder ein Verein in der 2. Bundesliga sein, der mitreden kann."

Gemeinsam mit Magdeburg gehört Paderborn vor Wiederbeginn der 3. Liga am Wochenende zu den Aufstiegsfavoriten. Der Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegsplätze ist groß, die Saison jedoch noch lang. Mit dem Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München am 6. Februar (18.30 Uhr) hat das neue Jahr neben dem möglichen Aufstieg noch ein weiteres Highlight zu bieten.

Video starten, abbrechen mit Escape Markus Krösche spricht vom "Freilos" | Sportschau | 09.01.2018 | 01:05 Min. | Verfügbar bis 08.01.2019 | Das Erste

Sonstiges:

Mit der Ausgliederung des Profibereichs in eine Kapitalgesellschaft will der SC Paderborn neue Wege gehen. Der Verein strebe ein "Bündnis von Gleichgesinnten an, um sich auch vom Präsidenten Wilfried Finke und seinen Zuwendungen zu emanzipieren" , hieß es in einer Vereinsmitteilung nach der Mitgliederversammlung.

87 Prozent der Mitglieder haben bereits für eine Satzungsänderung gestimmt, die die entsprechenden Voraussetzungen dafür schafft. Der Beschluss zur Ausgliederung soll im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Mai 2018 erfolgen.

Stand: 17.01.2018, 06:00