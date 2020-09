Supercup - Bayern wackelt, besiegt den BVB aber doch

Bayern erst klar besser, Dortmund mit dem Anschluss

Die Bayern gingen nach einer Ecke der Dortmunder per Konter in Führung. Alphonso Davies, Kingsley Coman und Thomas Müller kombinierten den Ball perfekt zu Robert Lewandowski. Der flankte von rechts auf Corentin Tolisso, der im zweiten Versuch nach einem Lattentreffer einschob (19.). Wenig später flankte Davies von links, Müller traf per Kopf zum 2:0 für die Bayern (32.).

Der BVB blieb in der ersten Hälfte weitgehend blass, kam aber zum Anschluss. Bayerns Benjamin Pavard leistete sich einen Ballverlust im Aufbau, Marco Reus und Erling Haaland spielten Julian Brandt frei - und der traf mit einem wuchtigen Schuss (39.). "Wenn du am Ende die Tore nicht machst" , sagte Brandt, haderte mit der Chancenverwertung in der zweiten Hälfte und wetterte: "Wir haben in der ersten Halbzeit zwei ärgerliche Tore bekommen."

BVB nach der Pause deutlich stärker

Dortmund wurde nach der Pause deutlich druckvoller und kam zum Ausgleich. Thomas Delaney spielte den Ball genau durch die Schnittstelle der Bayern-Verteidigung, Haaland nutzte das Zuspiel und traf (55.). Fünf Minuten später war Haaland erneut frei durch, scheiterte aber an Bayerns Torwart Manuel Neuer.

Doch die Bayern führten die Entscheidung herbei. Dortmunds Delaney unterlief ein Ballverlust gegen Joshua Kimmich im Mittelfeld, der nach einem Doppelpass mit Lewandowski frei vor BVB-Schlussmann Marwin Hitz auftauchte. Den ersten Ball parierte Hitz noch, dann traf Kimmich gekonnt im Fallen per Nachschuss (82.).

Letztes Spiel für Bibiana Steinhaus

Für Schiedsrichtern Bibiana Steinhaus, die als erste Frau überhaupt Spiele in der Männer-Bundesliga gepfiffen hat, war es die letzte Partie auf dem Platz. Sie erklärte im Vorfeld des Spiels ihren Rücktritt.