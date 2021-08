Profifußball und Corona: Wer im Westen wo ins Stadion darf

Von Chaled Nahar

In der neuen Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Maßnahmenstufen mehr - die Fußballklubs haben nun für die kommenden Wochen Gewissheit, wie viele Fans sie in die Stadien lassen dürfen.