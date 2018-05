In der Mannschaft sei ein Führungsvakuum entstanden, sagte Watzke. "Uns fehlte ein Stück weit die Griffigkeit, es fehlten Typen wie Vidal und Alonso, auf die du als Gegner zuläufst und schon Angst hast." In einem anderen Interview mit schwatzgelb.de kündigte Watzke deutliche Veränderungen an, es werde keine Justierung, sondern einen Umbruch geben. "Jeder Spieler bekommt von uns eine ehrliche Einschätzung und eine klare Aussage, wie die Chancen stehen, wer ins Konzept passt und wer es schwer haben wird, Teil des Kaders zu sein." Man wolle Verträge respektieren und keine Trainingsgruppe II einrichten, sagte Watzke.

Favre soll bereits Einfluss nehmen

Zum neuen Trainer sagte der Geschäftsführer, dessen Name werde bekannt gegeben, "wenn der richtige Zeitpunkt gekommen" sei. Dieser könnte das Saisonende in Frankreich am Samstag (19.05.2018) sein. Dass es Favre sein soll, wird kaum noch in Zweifel gezogen. Im Gegenteil: Viel mehr gibt es schon jetzt Berichte über die Einflussnahme des früheren Gladbachers und Berliners auf die Kaderplanung.

Denn der sich abzeichnende Wechsel des Schweizer Nationalspielers Stephan Lichtsteiner zum BVB zerschlug sich. " Ich gehe nicht zum BVB. Wir haben uns nicht gefunden ", sagte der 34 Jahre alte Rechtsverteidiger der Schweizer Zeitung "Blick". Zuvor hatte der Kicker gemeldet, Lucien Favre habe sein Veto gegen eine Verpflichtung Lichtsteiners eingelegt. Seine Arbeit hat also offenbar schon begonnen.

nch/dpa | Stand: 17.05.2018, 10:58